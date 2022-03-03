Huawei Nova 9 SE показали на рендерах

Один из немецких инсайдеров поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне среднего уровня Huawei Nova 9 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, восьмиядерную платформу Snapdragon 665, предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой EMUI 12 и без сервисов Google, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, врезанную селфи-камеру на 16 Мп, батарею ёмкостью 4000 мАч, слот для карт памяти microSD, модуль NFC и боковой дактилоскопический сенсор. Ориентировочная европейская цена устройства составляет 250-280 евро.

Комментарии и отзывы Huawei Nova 9 SE
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