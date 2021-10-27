Huawei Nova 9 оценен в 40 тысяч рублей

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза смартфона Huawei Nova 9, главной особенностью которого стала его основная камера. Аппарат можно будет предзаказать с 8 ноября по рекомендованной цене в 40 тысяч рублей. Покупатели, оформившие предзаказ до 25 ноября, бесплатно получат беспроводные наушники FreeBuds Pro, которые отдельно оценены в 15 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (замер глубины сцены), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт. Отдельно отметим, что аппарат будет работать под управлением Android 11 с надстройкой EMUI 12 без сервисов и приложений Google.
Комментарии и отзывы Huawei Nova 9
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