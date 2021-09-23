Huawei Nova 9 получил 120-Гц OLED-экран

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделями Nova 9 и Nova 9 Pro, которые работает под управлением фирменной HarmonyOS 2.0.1 и не получили поддержку сотовых сетей 5G. Стандартная модель характеризуется 6,57-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (замер глубины сцены), восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, батареей ёмкостью 4300 мАч и поддержкой проводной зарядки на 66 Вт.

Huawei Nova 9 Pro отличает 6,72-дюймовый дисплей с разрешением 2676:1236 пикселей, сдвоенная селфи-камеру с двумя 32-Мп модулями, АКБ на 4000 мАч и поддержка 100 Вт зарядки. Huawei Nova 9 с оценен в 417 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а Huawei Nova 9 Pro в 541 доллар за ту же конфигурацию. Старт продаж смартфонов запланирован на 29 сентября.