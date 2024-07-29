Huawei Nova Flip показали на пресс-рендерах

Напомним, что этой весной был выпущен смартфон Huawei Pocket 2 с 6,92-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2690:1136 пикселей, адаптивной кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2200 нит, дополнительным круглым экраном, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 8-Мп (3-кратный оптический зум и OIS), аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок соответственно, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4, корпусом толщиной 7,35 мм, защитой согласно степени IPX8 и поддержкой двусторонней спутниковой связи для передачи сообщений.