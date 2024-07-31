Huawei Nova Flip получит батарею на 4400 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новой порцией подробностей о характеристиках складного смартфона Huawei Nova Flip, официальный релиз которого запланирован на 5 августа. Итак, аппарат оснастят 6,94-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2690:1136 пикселей и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, внешним 2,14-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 60 Гц, поддержкой мини-игр и работы в роли видоискателя для съёмки на основную камеру, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (RYYB-датчик оптического формата 1/1,56") и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, фирменным процессором Kirin 9010E, 12 ГБ ОЗУ, 256, 512 и 1024 ГБ флеш-памяти, а также версиями задней панели из стекла и эко-кожи с толщиной 15,12/6,9 мм (в сложенном и разложенном состояниях) и 15,08/6,88 мм соответственно.