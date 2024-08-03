Huawei Nova Flip протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона-раскладушки Huawei Nova Flip, официальная презентация которого состоится уже 5 августа. Самое главное, что бенчмарк подтвердил наличие фирменной однокристальной системы HiSilicon Kirin 8000 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Также сообщается о 12 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 1000 баллов в одноядерном испытании и 2419 баллов в многоядерном тесте.

Ранее сообщалось, что Huawei Nova Flip оснастят основной камерой с главным 50-Мп модулем, 6,94-дюймовым гибким дисплеем LTPO OLED с кадровой частотой 120 Гц, внешним 2,14-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и фронтальной камерой разрешением 32 Мп.