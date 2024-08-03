Huawei Nova Flip протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона-раскладушки Huawei Nova Flip, официальная презентация которого состоится уже 5 августа. Самое главное, что бенчмарк подтвердил наличие фирменной однокристальной системы HiSilicon Kirin 8000 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Также сообщается о 12 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 1000 баллов в одноядерном испытании и 2419 баллов в многоядерном тесте.

Ранее сообщалось, что Huawei Nova Flip оснастят основной камерой с главным 50-Мп модулем, 6,94-дюймовым гибким дисплеем LTPO OLED с кадровой частотой 120 Гц, внешним 2,14-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и фронтальной камерой разрешением 32 Мп.
TECNO CAMON 30 LOEWE. Design Edition оценили в 22 тысячи руб…
Компания TECNO Mobile выпустила на российский рынок ограниченную серию смартфонов CAMON 30 LOEWE, которая…
Nokia G60 будет обновлен до Android 15 …
В сети появился перечень смартфонов Nokia, которые получат обновление до операционной системы Android 15.…
Официально: Realme GT Neo6 будет оснащен чипом Snapdragon 8s…
Компания Realme официально подтвердила информацию о том, что смартфон Realme GT Neo6 будет основан на 4-н…
iPhone 17 Pro Max получит три камеры по 48 Мп…
По информации достоверных источников, компания Apple собирается оснастить оба флагмана, iPhone 16 Pro и i…
Только iPhone 16 Pro получит поддержку Wi-Fi 7…
По последним данным от различного рода инсайдеров, компания Apple выпустит смартфон iPhone 16 Pro в сентя…
Realme C61 с металлической рамкой оценили в 92 доллара …
Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme C61, главной особенностью котор…
Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6…
Компания Samsung пополнила ассортимент компактных складных смартфонов моделью Galaxy Z Flip6, которая оце…
Официально: смартфон Vivo S19 готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что смартфоны Vivo S19 и S19 Pro будут официально представлены в Китае уже 30 мая…
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor