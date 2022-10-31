Huawei Nova Y61 получил батарею на 5000 мАч

Компания Huawei представила на глобальном рынке смартфон Nova Y61, цена которого еще не объявлена. Новинку оснастили 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и стандартной частотой обновления 60 Гц, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, неназванной однокристальной системой с восемью ядрами (предшественник Nova Y60 основан на процессоре MediaTek Helio P35), тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 4, корпусом с размерами 164:75,8:8,94 мм, массой 188 граммов, а также чёрной, зелёной и синей расцветками.

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