Huawei Nova Y9a получил выдвижную селфи-камеру

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei Nova Y9a, которая получила выдвижную селфи-камеру разрешением 16 Мп. Новинку также оснастили 6,63-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080:2400 точек, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик с углом 120 градусов), 2 Мп (макро) и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, слотом для карты памяти NM, предустановленной ОС Android 10 с EMUI 10.1 без приложений и сервисов Google, батареей емкостью 4300 мАч, поддержкой 40-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопом, а также корпусом толщиной 8,95 мм. Цена смартфона составляет 417 долларов.