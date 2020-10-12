Huawei P Smart 2021 анонсирован по цене 262 доллара

Huawei P Smart 2021 анонсирован в Европе.

Huawei P Smart 2021 является прямым преемником P Smart 2020 , поставляется с предустановленным пользовательским интерфейсом EMUI 10.1 и AppGallery от Huawei. Новинка была представлена в трех цветах корпуса: Crush Green, Blush Gold и Midnight Black по розничной цене 262 долларов.

Смартфон получил боковой датчик отпечатков пальцев, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм, 6,67-дюймовый дисплей FHD+ с разрешением экрана 2400 х 1080 пикселей. Устройство работает на чипе Huawei Kirin 710A SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Основная камера получила четыре модуля: 48 + 8 + 2 + 2 МП. Фронтальная камера получила 8 МП для селфи съемок. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с функцией Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Другие функции включают Dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.1, NFC и GPS. Устройство работает под управлением пользовательского интерфейса EMUI 10.1 от Huawei и поставляется с предустановленными HMS и AppGallery.
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