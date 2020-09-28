Huawei P Smart 2021 официально использует чип Kirin 710A

Компания Huawei официально анонсировала смартфон среднего класса следующего поколения в линейке P Smart с официальным названием Huawei P Smart 2021.

Huawei P Smart 2021 смартфон среднего класса, который оснащен 6,67-дюймовым широкоформатным ЖК-дисплеем IPS с поддержкой Full HD + и является первым телефоном Huawei с центральным объективом. За производительность смартфона отвечает процессор Kirin 710A в паре 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Также есть дополнительный слот для карт MicroSD.

Huawei P Smart 2021 поставляется с 8 Мп фронтальной камерой и четырьмя задними камерами, где главный сенсор на 48 Мп. Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, которая поддерживает 22 Вт быструю зарядку. Новинка работает под управлением Android 10 с темой EMUI 10.1. Кроме того, P Smart Series 2021 имеет ряд других функций, таких как две SIM-карты, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.