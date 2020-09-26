Huawei P Smart 2021 получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Huawei P Smart 2021, которая оценена в 230 евро. Старт европейских продаж ожидается во второй половине октября. Новинка получила 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 710A, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, врезанную по центру экрана фронтальную камеру на 18 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку зарядки мощностью 22,5 Вт и предустановленную прошивку EMUI 10.1. Аппарат выйдет в черной, золотистой и зеленой расцветках.