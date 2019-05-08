Huawei P Smart Z: первый смартфон производителя с выезжающей фронтальной камерой

Компания Huawei провела «тихий» анонс своего нового среднебюджетного смартфона P Smart Z.

Новинка стала первым устройством производителя с выдвижной фронтальной камерой. Она, кстати, 16-мегапиксельная с функциями ИИ. Экран в устройстве на 6.59 дюймов с IPS-матрицей и разрешением Full HD+. В остальном же, смартфон почти полностью идентичен другим недорогим аппаратам производителя.

Он работает на процессоре Kirin 710F в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения до 512 ГБ. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 4000 мАч с портом USB-C. Основная камера двойная на 16 Мп + 2 Мп. Есть также NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay и разъём для наушников. Из коробки в смартфоне установлена операционная система Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.

Стоимость и дату старта продаж Huawei P Smart Z производитель пока не сообщил. Если верить слухам, ценник будет в районе 300 долларов США.