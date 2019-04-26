Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой показали на официальном рендере

Ранее сегодня в сети появились рендеры смартфона Huawei P Smart Z, главной особенностью которого станет выдвижная фронтальная камера разрешением 16 Мп. Позже заслуживающий доверия инсайдер Эван Бласс опубликовал качественный официальный рендер устройства, на котором оно запечатлено в трех расцветках: черной, синей и зеленой. Смартфону также прочат 6,6 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру на 16 Мп и 2 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Цена Huawei P Smart Z должна составить около 210 евро.