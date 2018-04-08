Huawei P20 Lite для молодой категории людей

Компания Huawei выпустила очень красивый и не дорогой смартфон. В качестве операционной системы выбрана восьмая версия Android «Oreo» с надстройкой EMUI 8.0. Электронная схема собрана на основе 8-ядерного мобильного чипа Kirin 659. В арсенале новинки 4 ГБ «оперативки» и флэш-модуль 64 ГБ. Для увеличения объема памяти можно использовать карту microSD до 256 ГБ. Батарея имеет стандартную по современным меркам емкость 3000 мАч.Модель имеет дисплей нового формата 19:9, у него размер диагонали 5,84 дюйма, а разрешение 2280 x 1080 пикселей. Аппарат имеет фронтальную камеру с внушительным разрешением 16 МП, главную камеру из двух оптических модулей 16 МП и 2 МП, а кроме того – дактилоскопический сенсор на тыльной части корпуса. О стоимости пока не известно.