Huawei P20 Plus получит АКБ на 4000 мАч

XDA Developers поделились новой порцией подробностей о флагманских смартфонах Huawei P20 и P20 Plus, которые еще не были представлены официально. Итак, младшая модель получит аккумулятор на 3320 мАч, а старшая – на 4000 мАч. P20 Plus будет поддерживать функцию Always on Display. Источник предполагает, что именно она стала причиной установки более емкой батареи. Отметим, что ранее искатель утечек @OnLeaks сообщил, что разница в диагоналях экранов смартфонов составит 0,3 дюйма. Также XDA сообщают о процессоре Kirin 970 и операционной системе Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1. Напомним, что официальный дебют Huawei P20 и P20 Plus состоится 27 марта в Париже.