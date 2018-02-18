Huawei P20 Plus получит АКБ на 4000 мАч

2018-02-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P20 Plus; [213]
XDA Developers поделились новой порцией подробностей о флагманских смартфонах Huawei P20 и P20 Plus, которые еще не были представлены официально. Итак, младшая модель получит аккумулятор на 3320 мАч, а старшая – на 4000 мАч. P20 Plus будет поддерживать функцию Always on Display. Источник предполагает, что именно она стала причиной установки более емкой батареи. Отметим, что ранее искатель утечек @OnLeaks сообщил, что разница в диагоналях экранов смартфонов составит 0,3 дюйма. Также XDA сообщают о процессоре Kirin 970 и операционной системе Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1. Напомним, что официальный дебют Huawei P20 и P20 Plus состоится 27 марта в Париже.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Gembird KB-P3-BT-UA. Крутая беспроводная клавиатураОбзор Gembird KB-P3-BT-UA. Крутая беспроводная клавиатура
Обзор Rapoo E9070. Компактная беспроводная клавиатура за приемлемую стоимостьОбзор Rapoo E9070. Компактная беспроводная клавиатура за приемлемую стоимость
Обзор Riva Case RIVAPOWER VA4749. Павербанк с изюминкойОбзор Riva Case RIVAPOWER VA4749. Павербанк с изюминкой
Обзор HARPER HRCB-7750. Часы-будильник с функцией FM-радиоОбзор HARPER HRCB-7750. Часы-будильник с функцией FM-радио
Обзор HyperX Alloy Elite RGB. Лучшая механическая клавиатураОбзор HyperX Alloy Elite RGB. Лучшая механическая клавиатура
Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это ...
Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это Я обратил внимание на кабель Cablexpert CC-USB2-AMLM3-1M исключительно потому, что там в комплекте был пе...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus AC3...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus AC3Большинство производителей компьютерного железа стали выпускать свои брендрованные компьютерные корпуса. ...
Предварительный обзор IN WIN 305. Слишко...
Предварительный обзор IN WIN 305. СлишкоБольшинство современных корпусов за приличные деньги выглядят красиво. То есть, если вы хотите найти себе...
Предварительный обзор LG 38WK95C. Вот эт...
Предварительный обзор LG 38WK95C. Вот этДостаточно часто случаются ситуации, когда производитель показывает крутой продукт с отличными характерис...
Обзор Kingdom Come: Deliverance. Бриллиа...
Обзор Kingdom Come: Deliverance. БриллиаНа протяжении достаточно длительного времени мы слышали много информации об игре Kingdom Come: Deliveranc...
Обзор Skyway Flash. Беспроводная зарядна...
Обзор Skyway Flash. Беспроводная заряднаС каждым годом мобильные устройства получают под свое управление все новые технологии, которые со времене...
Обзор 5 Minute Plank. Качаем пресс к лет...
Обзор 5 Minute Plank. Качаем пресс к летДо лета осталось не так много времени и хотя все думают, что успеют накачать пресс за две недели, на само...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SНа протяжении длительного времени мы слышали о продуктах компании Sharkoon и делились с вами этой информа...
Обзор Football Strike. Покажи кто тут са...
Обзор Football Strike. Покажи кто тут саБольшинство спортивных симуляторов имеют определенные проблемы на мобильной платформе, так как смартфон н...
Предварительный обзор Roccat Khan AIMO. ...
Предварительный обзор Roccat Khan AIMO. Компания Roccat давно доказала, что умеет делать качественную игровую периферию и пользователи любят этот...
Обзор Brickscape. Не самая сложная голов...
Обзор Brickscape. Не самая сложная головНе могу сказать, что я большой фанат очень сложных головоломок. Есть такие игры, в которых на прохождение...
Обзор PNY QI Wireless Charging Base. Бес...
Обзор PNY QI Wireless Charging Base. БесСовременные смартфоны все дальше движутся вперед и получают под свое управление множество интересных функ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor