Huawei P20 и Huawei P20 Pro получат Android 10 с EMUI 10

Разработчики компании Huawei начали тестировать EMUI 10 на флагманах Huawei P20 и P20 Pro для глобального рынка.

Huawei Central сообщил что смартфон Huawei P20 начнут обновлять уже в марте месяце 2020 года.

С обновлением EMUI 10 смартфоны Huawei P20 и Huawei P20 Pro получат новую версию операционной системы Android 10. Вместе с ней и все основные особенности оболочки EMUI 10. Это обновлённый интерфейс системы, тёмная тема и функция Always-On Display, которая будет выводит на экране разные информации, такие как заряд аккумулятора и виды часов и разные уведомления. Также в обновление добавят улучшенную производительность и актуальный патч безопасности.