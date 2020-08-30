Huawei P20 и P20 Pro получили крупное обновление

Компания Huawei начала распространение обновления оболочки EMUI 10 для позапрошлогодних флагманов Huawei P20 и P20 Pro. Апдейт под номером номером EMUI 10.0.0.174 весит 4,4 ГБ. Он привносит фирменный помощник Huawei Assistant, функцию умной зарядки Smart Charge для продления срока работы батареи и свежий патч безопасности Android.

Даже на 2020 год Huawei P20 Pro остается вполне актуальным смартфоном, потому что оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67.