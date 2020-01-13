Huawei P30 Lite New Edition выглядит шикарно

В последнее время крупные производители смартфонов стали все чаще продавать свои смартфоны с необычной цветовой палитрой тыльной панели. Это действительно привлекает внимание и если вы хотите получить крутой смартфон, который сразу выделяется на фоне конкурентов, то стоит обязательно обратить свое внимание на смартфон Huawei P30 Lite New Edition, который только-только отправили в продажу. Это очень достойное решение как в плане дизайна, так и в плане характеристик, плюс это не флагман, так что стоимость у новинки будет более-менее адекватная. Стоит посмотреть на этот гаджет после того, как он попадет на прилавки магазинов, ведь это действительно крутой продукт, за который не жалко будет отдавать свои деньги. Ждете релиза?