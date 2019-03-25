Huawei P30 Pro получит версию на 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о прежде неизвестной версии флагманского смартфона Huawei P30 Pro. Указанный на сайте вариант оснащается 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Ранее предполагалось, что самой мощной версией Huawei P30 Pro станет модель модель с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. Впрочем, известный искатель утечек Роланд Квандт считает, что данный вариант не будет продаваться за пределами Поднебесной. Напомним, что официальный дебют топовых камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro состоится завтра, 26 марта.