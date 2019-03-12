Huawei P30 Pro уступает в мощности Samsung Galaxy S10+ и Xiaomi Mi 9

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Huawei P30 Pro, который еще не был представлен официально. Смартфон, построенный на фирменном чипсете Kirin 980, набрал 9670 баллов в многоядерном испытании. Для сравнения, Samsung Galaxy S10+ на платформе Exynos 9820 набирает 10360 баллов, а Xiaomi Mi 9 на Snapdragon 855 – 10896 баллов. Участвовавший в тестировании Huawei P30 Pro также оснащается 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.