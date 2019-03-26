Обзор Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Первый взгляд на новинки

26 марта в Париже состоялась всемирная презентация флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. Нам удалось побывать на предварительном показе смартфонов в Москве и заранее узнать все подробности о них, чтобы поделиться полученной информацией с вами.

Корпус

Как и в прошлом году, вышло две версии смартфонов — Huawei P30 и P30 Pro. Обе модели выполнены из одного того же материала — высококачественного алюминия. В руках модели ощущаются крайне монолитно, ничего не люфтит, не болтается.

По сравнению с прошлым поколением, модели получили две прямые линии на нижней и верхней грани и теперь дизайн устройств кажется более строгим и серьезным.

На российском рынке новинки будет доступны в двух очень необычных цветах: северное сияние и светло-голубой. По какой-то причине версия черного цвета у нас продаваться не будет.

Экран

С точки зрения дизайна, модели, в первую очередь, различаются дисплеями. Первая получила экран на 6,1 дюйм с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением FullHD+(2340x1080). Старшую модель оснастили безрамочным дисплеем 6,47 дюймов с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением FullHD+(2340x1080). Экраны также хороши, как и в прошлом поколении и не вызывают абсолютно никаких вопросов.

Камера

P30 оснастили тремя камерными модулями. Первый основной на 40 мегапикселей, второй широкоугольный на 20 мегапикселей и третий телеобъектив на 8 мегапикселей. Уже по традиции вся оптика была разработана совместно с именитым брендом Leica, который занимается производством фототехники. Камера также оснащена 5-кратным комбинированным зумом на основе искусственного интеллекта.

В P30 Pro используется еще более продвинутая камера сразу с четырьмя модулями. Первые три камеры являются аналогичными, как и в P30, а вот четвертая более интересная — это ToF-сенсор (Time of Flight). Данный датчик отвечает за измерением времени отражения света до объектов. Благодаря этому камера ощутимо лучше фокусируется, а также делает более качественные снимки в условиях низкой освещенности. P30 Pro умеет делать кадры с 10-кратным зумом при помощи комбинации оптического приближения с алгоритмической обработкой.

Также обе камеры смартфонов научились делать еще более качественные снимки в темное время суток и снимать видео одновременно с двух камер — с основного модуля и телеобъектива для демонстрации объектов вблизи.

Начинка

Обе модели получили флагманский восьмиядерный процессор Hiawei Kirin 980 с двойным нейромодулем и графическим процессором MaliG76 720MHz c 128 Гбайт внутренней памяти. Разница в железе будет заключаться только в количестве оперативной памяти. Младшая модель получила 6 Гбайт ОЗУ, а старшая 8 Гбайт ОЗУ. Вся система работает на операционной системе Android 9.0 с установленной поверх оболочкой EMUI 9.1.

Huawei P30 получил аккумулятор объемом в 3650 мАч и будет поставляться с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge мощностью в 22,5 Вт. Топовая же версия получила более емкую батарею на 4200 мАч и еще более мощную зарядку Huawei SuperCharge на 40 Вт, а также беспроводную зарядку Huawei Wireless Quick Charge (15 Вт).

В оба смартфона можно вставить сразу две SIM-карты, а также карту памяти типа NanoSD объемом до 256 Гбайт.

Цена

Итоги

На данный момент точные цены, по которым можно будет приобрести Huawei P30 и P30 Pro на российском рынке неизвестны. Мы лишь можем предположить, что младшая модель будет стоит около 45 000 рублей, а старшая 75 000 рублей. По старой доброй традиции, при оформлении предзаказа на новинки стоит ожидать получение стоящих подарков.Huawei продолжает усиливать свои позиции не только на российском, но и на мировом рынке, предлагая с каждым разом все более интересные устройства. Смартфоны получили очень необычные переливающиеся цвета, мощный процессор Hiawei Kirin 980, отличные безрамочные дисплеи, емкие аккумуляторы и высококачественную камерную оптику. О минусах можно будет после, когда мы проведем более длительное тестирование. В каком случае мы не рекомендуем вам рассматривать данные модели к покупке? Только тогда, если вы уже являетесь обладателем актуального флагманского смартфона, например, Honor View 20 или же Huawei Mate 20 Pro.