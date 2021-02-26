Huawei P30 и P30 Pro получили стабильную версию EMUI 11

Huawei P30 и Huawei P30 Pro были последними флагманскими смартфонами компании, которые получили поддержку GMS (Google Mobile Services). Изначально данные смартфоны дебютировали на операционной системе EMUI 9.1 на базе Android 9.0 Pie, позже они были обновлены до EMUI 10.0, а также до 10.1 на базе Android 10. Теперь эти телефоны наконец-то начали получать долгожданный EMUI 11 на мировых рынках. Более свежие версии смартфонов компании данное обновление, скорее всего, не получат никогда, разве что производитель как-то придумает иной способ рассылки обновления по воздуху. С другой стороны, устройство достаточно популярное и для владельцев данного флагмана новость отличная — они получат более современную защиту и стильный интерфейс.