Huawei P40 4G на Kirin 990 готовится к релизу

Huawei анонсировала Huawei P40 5G вместе с P40 Pro 5G и P40 Pro + 5G в первом квартале прошлого года. Свежая информация показывает от инсайдеров, что компания готовится к запуску Huawei P40 в версии 4G. Специалисты из аналитического агентства Digital Chat Station поделились изображениями будущего смартфона, который получил сертификацию TENAA. Они заявили, что устройство будет дебютировать как Huawei P40 4G в Китае. И, что неудивительно, за основу производительности продукта взят процессор Kirin 990 4G. Впрочем, помимо отсутствия поддержки сотовой сети пятого поколения никаких особых отличий от оригинального флагмана здесь не будет. Это тот же смартфон с тем же дисплеем, но процессор не поддерживает новые сети, которые, впрочем, еще и не работают нигде.