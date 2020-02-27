Huawei P40 Lite с квадро-камерой и аккумуляторм на 4200 мАч

Компания Huawei представила на глобальном рынке один из смартфонов новой флагманской линейки P40.

Компания представила самую бюджетную версию Huawei P40 Lite. Новинка стала полной копией смартфона Huawei Nova 6 SE, который был представлен для китайского рынка.

Смартфон Huawei P40 Lite получил 6.4 дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением экрана 2340х1080 пикселей и отверстие для 16 мп фронтальной камеры.

На задней стороне смартфона разместили основную камеру с LED-вспышкой. Основная камеру получила четыре модуля: где главный сенсор на 48 Мп Sony IMX586, его дополняет 8 Мп широкоугольная камера, 2-мегапиксельный сенсор глубины и макро-модуль на 2 Мп.

Сканер в новинке разместили на боковой грани.

За производительность смартфона отвечает фирменный восьмиядерный процессор Kirin 810 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт.

Также смартфон Huawei P40 Lite получил Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0 и разъем для наушников, но NFC-модуля в новинке нет.

Работает смартфон на операционной системе Android 10 с оболочкой EMUI 10 и без сервисов Google. Вместо них установлены Huawei Mobile Services и магазин приложений AppGallery.

Смартфон Huawei P40 Lite появится в Европе в начале марта месяца с ценником в 300 евро. В наличии будут три расцветки корпуса: Midnight Black, Sakura Pink и Crush Green.