Huawei P40 Lite выглядит прекрасно

2020-02-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei P40 Lite; [66]
Китайские компании всегда копировали дизайн компании Apple, но в последнее время это стало менее заметно. У производителей появились свои уникальные фишки и пользователи привыкли к тому, что производители выделяются на фоне друг друга чем-то действительно ярким. К примеру, в продажу поступил смартфон Huawei P40 Lite, который не только неплохо снимает и обладает достаточно производительным железом, но и может похвастаться яркими цветами корпуса. Это действительно крайне приятно, ведь у всех смартфонов на рынке цвета стали более строгими, а тут нам производитель дает возможность пользоваться ярким свежим смартфоном с интересным дизайном тыльной панели. Весьма интересное решение, как по мне, которое стоит вашего внимания.


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