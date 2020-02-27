Huawei P40 Lite выглядит прекрасно

Китайские компании всегда копировали дизайн компании Apple, но в последнее время это стало менее заметно. У производителей появились свои уникальные фишки и пользователи привыкли к тому, что производители выделяются на фоне друг друга чем-то действительно ярким. К примеру, в продажу поступил смартфон Huawei P40 Lite, который не только неплохо снимает и обладает достаточно производительным железом, но и может похвастаться яркими цветами корпуса. Это действительно крайне приятно, ведь у всех смартфонов на рынке цвета стали более строгими, а тут нам производитель дает возможность пользоваться ярким свежим смартфоном с интересным дизайном тыльной панели. Весьма интересное решение, как по мне, которое стоит вашего внимания.