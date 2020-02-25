Huawei P40 и P40 Pro представят 26 марта

Компания Huawei провела крупную презентацию в Барселоне, в ходе которой назвала дату анонса флагмана Huawei P40 и Huawei P40 и P40 Pro.

Со слов генерального директора Huawei Ричарда Ю, смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro будут представлены 26 марта на специальном мероприятии в Париже. К сожалению, больше никаких подробностей о смартфонах Ричард Ю не рассказал.

Смартфонам приписывают Super AMOLED дисплеи с врезанными фронтальными камерами, процессор Kirin 990 и основную камеру в прямоугольном блоке. Но вот сервисов Google, скорее всего, не будет.