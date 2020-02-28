Huawei P40 получит продвинутый дисплей

Думаю, релиза нового смартфона флагманского уровня от компании Huawei ждут многие, ведь производитель на текущий момент находится не в лучшем состоянии из-за различных санкций и запретов. Однако, если верить информации инсайдеров, производитель все же готов к тому, чтобы привлечь к себе внимание аудитории. Например, в сети есть данные о том, что новый флагман Huawei P40 получит новый дисплей с частотой обновления 120 Гц, что позволит сделать картинку гораздо более плавной и четкой, плюс в играх или в фильмах вы будете получать больше удовольствия от просмотра контента. Также нужно понимать, что Huawei P40 получит новые камеры, более производительное железо и массу других мелких улучшений, которые должны привлечь внимание аудитории. Ждем релиз.