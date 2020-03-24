Huawei P40 представят 26 марта

2020-03-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei P40; [29]
Уже совсем скоро состоится официальная презентация смартфона Huawei P40, который является новым флагманом компании. К сожалению, всю информацию о гаджете уже слили в сеть и говорить про дизайн или параметры продукта даже как-то не хочется, так как мы явно получим условный клон флагмана от компании Samsung. На тыльной стороне смартфона расположена система из камер, она довольно неплохо выглядит, но точно копирует аналогичную камеру от другого смартфона, вплоть до формы панели. На лицевой панели гаджета расположен дисплей с вырезом под камеры фронтальные, он тоже не может похвастаться чем-то уникальным. Получается, компания будет удивлять нас разве что начинкой своего смартфона, но об этом еще нужно будет поговорить после анонса.


Комментарии и отзывы Huawei P40
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