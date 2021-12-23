Huawei P50 Pocket официально представлен

Компания Huawei наконец-то представила свой новый складной смартфон - Huawei P50 Pocket. Он имеет запатентованный шарнирный механизм Huawei без видимого зазора в закрытом состоянии. P50 Pocket продолжает язык дизайна, заложенный в серию Huawei P50 и использует индивидуальный дизайн из трехмерного структурированного стекла.

Huawei P50 Pocket имеет 6,9-дюймовый основной OLED экран с частотой 120 Гц, высоким соотношением сторон 21: 9 и разрешением 2790 x 1188 пикселей. Huawei сделала вырез сверху, в котором находится селфи-камера.

Небольшой 1-дюймовый экран на задней стороне отображает время, дату и уведомления.Также у давнного экрана есть собственные сервисные виджеты для собственных и сторонних приложений, таких как карты, музыкальные плееры и QR-коды. Вы можете начать навигацию на большом экране, закрыть телефон и продолжить просмотр на меленьком экране.

P50 Pocket поставляется с тремя камерами - основной камерой 40 МП с объективом, сверхшироким объективом 13 МП f / 2.2 и камерой сверхвысокого спектра 32 МП f / 1,8, которая должна улучшить цветопередачу.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 888 4G с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ памяти. Со стороны программного обеспечения используется HarmonyOS, аккумулятор имеет емкость 4000 мАч и поддерживает проводную зарядку 40 Вт.

Huawei P50 Pocket выпускается в белом и черном цветах, а также имеет специальную золотую отделку премиум-класса.