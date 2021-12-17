Huawei P50 Pocket получит 66-Вт зарядку

В сети появились новые подробности о складном смартфоне Huawei P50 Pocket, который будет представлен уже на следующей неделе. Итак, аппарат получит 6,85-дюймовый складной дисплей и дополнительный круглый экран рядом с модулем камеры, того же размера. Сама камера будет тройной – модули имеют разрешением 50 Мп, 13 Мп и 8 Мп. Одна из камер сможет похвастаться 3-кратным оптическим зумом. Также сообщается о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. При этом цена Huawei P50 Pocket окажется меньше, чем у Galaxy Z Flip3 5G, который стоит 1000 долларов.

Комментарии и отзывы Huawei P50 Pocket
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