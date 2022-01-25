Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket выходят в Европе

Компания Huawei начала принимать европейские предзаказы на смартфоны Huawei P50 и P50 Pocket. В Европе за P50 Pro просят 1125 евро в единственной версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а Huawei P50 Pocket – 1435 евро за ту же версию. Бонусом предзаказа выступают беспроводные наушники FreeBuds 4, которые сами по себе оценены в 135 евро. Отметим, что новинки оснащаются предустановленной фирменной оболочкой EMUI 12, а вместо сервисов Google здесь Huawei AppGallery.

Huawei P50 Pro характеризуется топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2700:1228 пикселей, аккумулятором ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.