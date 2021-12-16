Huawei P50 Pro на Snapdragon 888 вышел в Китае

Компания Huawei дала старт китайским продажам смартфона Huawei P50 Pro, основанном на платформе Qualcomm Snapdragon 888. Ранее была выпущена версия на фирменном процессоре Kirin 9000. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 940 долларов, с 8/256 ГБ памяти – 1020 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 6,67-дюймовым изогнутым OLED-экраном с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, аккумулятором ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.