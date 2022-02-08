Huawei P50 Pro оценен в 90 тысяч рублей

Компания Huawei начала принимать предзаказы на флагманский смартфон Huawei P50 Pro, который оснащается предустановленной надстройкой EMUI 12. В России будет продаваться вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 90 тысяч рублей. Бонусом предзаказа станут смарт-часы Huawei Watch 3.

Напомним, что Huawei P50 Pro также характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 888 4G, фирменной оболочкой EMUI 12 на основе ОС Android, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, батареей ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.