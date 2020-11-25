Huawei P50 Pro показали на первом рендере

В сети появилось первое изображение флагманского смартфона Huawei P50 Pro, который еще не был представлен официально. Рендер обращает на себя внимание необычным «срезанным» блоком тыльной камеры, который выглядит довольно коряво. Но не спешите ругать горе-дизайнера, создавшего эту картинку, ведь она была выполнена на основе патента Huawei. Ранее сообщалось, что выход Huawei P50 Pro состоится в первой половине следующего года, а в качестве его основы выступит топовая однокристальная система Kirin 9000. Поставлять дисплеи для линейки Huawei P50 будут компании Samsung Display и LG Display.