Huawei P50 Pro показали на первом рендере

В сети появилось первое изображение флагманского смартфона Huawei P50 Pro, который еще не был представлен официально. Рендер обращает на себя внимание необычным «срезанным» блоком тыльной камеры, который выглядит довольно коряво. Но не спешите ругать горе-дизайнера, создавшего эту картинку, ведь она была выполнена на основе патента Huawei. Ранее сообщалось, что выход Huawei P50 Pro состоится в первой половине следующего года, а в качестве его основы выступит топовая однокристальная система Kirin 9000. Поставлять дисплеи для линейки Huawei P50 будут компании Samsung Display и LG Display.

Комментарии и отзывы Huawei P50 Pro
Обзоры:
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Новости:
Redmi Note 9S получит обновление MIUI 12 по всему миру

MIUI 12 - последняя версия скина Android от Xiaomi. Он отмечает 10-летие существования компании. Китайски...
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч

Продажи среднебюджетных смартфонов неумолимо растут. Это абсолютно оправданно, ведь мало кто по-настоящем...
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition раскупили за минуту

Вчера в Китае стартовали продажи смартфона OnePlus 8T, выполненного в стиле одноименной игры. Как сообщаю...
Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсоромОбзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором
Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных системОбзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем
Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариевОбзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариев
Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LGЛучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LG
Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-TowerОбзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower
Colourful представила модули памяти сери...
Colourful представила модули памяти сериColourful CVN Guardian и WARHALBERD игровая память для платформ AMD и intel. Память CVN Guardian RGB DDR4...
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки ...
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки Весна и осень традиционное время для очистки окон в домах и квартирах. Чаще всего они моются механически ...
Realme готовит новые TWS-наушники...
Realme готовит новые TWS-наушникиНекоторое время назад буквально все желали запускать свои новинки на территории Китая, так как у этой стр...
Biostar выпустила материнскую плату B250...
Biostar выпустила материнскую плату B250Biostar выпустила материнскую плату на чипсете Intel B250. ...
Redmi Watch запускается в Китае...
Redmi Watch запускается в КитаеПоклонники Redmi с нетерпением ждут появления первых умных часов компании. ...
Call of Duty: Warzone получил поддержку ...
Call of Duty: Warzone получил поддержку Call of Duty: Modern Warfare и бесплатный режим Battle Royale, Warzone, получили поддержку NVIDIA Reflex ...
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смарт...
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартНе так давно в России стартовали продажи нового недорогого смартфона Vsmart Joy 3+ от вьетнамского произв...
Samsung выпустит мини-светодиодные смарт...
Samsung выпустит мини-светодиодные смартЮжнокорейская компания Samsung не только является ведущим мировым брендом смартфонов, но и является одной...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки иНе так давно мы проводили тестирование игровых наушников HIPER HS-100 Accent. Сегодня продолжая изучение ...
Характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и...
Характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 иПрофильное издание VideoCardz поделилось подробностями о видеокартах NVIDIA на базе архитектуры Ampere: G...
NVIDIA GeForce RTX 3070 отложен до конца...
NVIDIA GeForce RTX 3070 отложен до концаКомпания NVIDIA подтвердила, что выпуск видеокарты GeForce RTX 3070 отложен до конца октября. ...
Объектив Pergear 35mm F/1.2 для Sony E о...
Объектив Pergear 35mm F/1.2 для Sony E оКитайская компания Pergear выпустила объектив Pergear 35mm F/1.2 для беззеркальных кропнутых камер Sony E...
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатурыОбзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатуры
Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных системОбзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для AppleОбзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor