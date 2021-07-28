Huawei P50 Pro полностью рассекречен перед анонсом

В сеть утекли подробные характеристики камерофона Huawei P50 Pro, официальный релиз которого состоится уже завтра, 29 июля. Итак, аппарат оснастят основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком и объективом с апертурой F/1,8, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом, фирменной платформой Kirin 9000 4G, 8 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2500:1228 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 300 Гц), селфи-камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 4360 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой в соответствии со степенью IP68, поддержкой карт памяти NM и портом USB-C 3.1.

Комментарии и отзывы Huawei P50 Pro
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