Huawei P50 Pro получил дату глобальной премьеры

Компания Huawei объявила о том, что мировая премьера флагманского смартфона Huawei P50 Pro состоится 12 января. На домашнем китайском рынке аппарат был представлен еще в августе прошлого года.

Глобальная версия получит восьмиядерную платформу Snapdragon 888 4G и фирменную оболочку EMUI 12 на основе ОС Android. Смартфон также оснастят платформой Snapdragon 888 без поддержки сетей 5G, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, батареей ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.