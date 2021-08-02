Huawei P50 Pro+ получит зарядку на 100 Вт

Сетевые источники сообщают о том, что компания Huawei выпустит смартфон P50 Pro+ с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт (напряжение 20 В и сила тока 5 А). Напомним, что только что выпущенные Huawei P50 и P50 Pro получили поддержку проводной быстрой зарядки на 66 Вт, а Huawei P50 Pro может похвастаться еще и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Предполагается, что Huawei P50 Pro+ также оснастят поддержкой сотовых сетей пятого поколения, улучшенную основную камеру и, возможно, 3-нанометровую фирменную платформу Kirin 9020.