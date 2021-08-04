Huawei P50 Pro стал лидером в рейтинге DxOMark

Представленные смартфоны Huawei P50 и P50 Pro, как мы уже знаем оснащены новейшей камерой, но и в целом новинки оказались интересными в плане характеристик. Рейтинг DxOMark дает понять, на что способен гаджет.

Смартфон Huawei P50 Pro с двойной матрицей камеры занял первое место в рейтинге DxOMark, сместив с первой строчки Xiaomi Mi 11 Ultra. Huawei P50 Pro набрал 144 балла, у Xiaomi Mi 11 Ultra 143 балла. Селфи-камера у Huawei P50 Pro также стала лидером с результатом 106 баллов. В рейтинге DxOMark также находятся еще три смартфона компании Huawei, это Huawei Mate 40 Pro +, Huawei Mate 40 Pro и Huawei P40 Pro. Такое обилие смартфонов в рейтинги говорит о том, что компания Huawei делает качественные камеры на свои устройства.