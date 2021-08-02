Huawei P50 Pro уже доступен для предзаказа

Компания Huawei дала старт приему предварительных заказов на флагманский смартфон Huawei P50 Pro, который был представлен несколько дней назад. Версия с 8/128 ГБ памяти обойдется в 927 долларов, 8/256 ГБ – 1004 доллара, 8/512 ГБ – 1159 долларов, а с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти – 1236 долларов. Также пользователям предложат коллекционный вариант с 12/512 ГБ за 1313 долларов.

Напомним, что смартфон также оснастили процессорами Snapdragon 888 4G и Kirin 9000, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-экраном с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, аккумулятором ёмкостью 4360 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), предустановленной ОС HarmonyOS 2.0, тыльной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.
Комментарии и отзывы Huawei P50 Pro
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