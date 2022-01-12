Huawei P50 Pro вышел за пределами Китая

Компания Huawei начали принимать предзаказы на смартфоны P50 и P50 Pocket в Малайзии. Ранее новинки были доступны для покупки только в Китае, а совсем скоро состоится их мировая премьера. Huawei P50 Pro доступен в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 1000 долларов, а Huawei P50 Pocket в 8/256 ГБ за 1435 долларов и 12/512 ГБ за 1745 долларов. Старт розничных продаж намечен на 22 февраля.

Напомним, что Huawei P50 Pro характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 888 4G, фирменной оболочкой EMUI 12 на основе ОС Android, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, батареей ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.