Huawei P50 Pro вновь слили в сеть

В прошлом месяце Huawei предложила нам впервые взглянуть на линейку смартфонов P50, однако компания еще не представила официально флагманскую серию смартфонов. Теперь новая утечка раскрыла некоторые детали, касающиеся дисплея и других функций предстоящей линейки устройство. По словам известного китайского блогера, высокопроизводительный P50 Pro будет оснащен дисплеем с перфорацией на передней панели для размещения фронтальной камеры — всё же делать камеру под дисплеем производитель не станет. Эта панель, по-видимому, будет иметь разрешение 1224 x 2696 пикселей или 2,5K с соотношением сторон 20:9. Инсайдер также добавил, что будущий флагманский смартфон поступит в продажу с поддержкой сетей 5G и Wi-Fi 6 Plus, хотя, честно говоря, в этом нет ничего удивительного — вполне стандартный набор функций для флагмана.

Также ожидается, что серия Huawei P50 будет оснащена 5-нм чипсетом Kirin 9000 для домашнего рынка и флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 для некоторых моделей на зарубежных рынках. Имейте в виду, что это всего лишь неподтвержденный инсайд, поэтому отнеситесь к нему с недоверием и следите за новостями, поскольку мы будем предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация по этому вопросу. С другой стороны, в последнее время инсайдеры всё чаще предсказывают релиз смартфонов довольно точно — с полным перечнем характеристик и особенностей, которые раскрывают лишь на презентациях. И с Huawei, вероятно, всё будет абсолютно так же.
Комментарии и отзывы Huawei P50 Pro
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