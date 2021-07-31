Huawei P50 Pro все же получит версию с 5G

Представленный пару дней назад флагман Huawei P50 Pro получил версии на платформах Kirin 9000 и Snapdragon 888, ни одна из которых не имеет поддержки 5G. Как сообщает авторитетный информатор Digital Chat Station, китайский производитель все же выпустит вариант на фирменном процессоре Kirin 9000 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Когда это произойдет и насколько много экземпляров будет выпущено, пока не сообщается.

Напомним, что смартфон также оснастили 6,67-дюймовым изогнутым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2700:1228 пикселей, батареей ёмкостью 4360 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 2.0, основной камерой с 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.