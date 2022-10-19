Huawei P50 без Leica показали на фото

Сетевые источники опубликовали фото смартфона Huawei P50, которые не имеют логотипа Leica. О существовании версий Huawei P50 без логотипа Leica и с адаптером питания в комплекте стало известно еще в прошлом месяце. При этом, цены остались прежними: за Huawei P50 просят от 545 долларов, Huawei P50 Pro – от 750 долларов, а за Huawei P50E – от 500 долларов. Напомним, что Huawei прекратила сотрудничество с компанией Leica, сделав ставку на собственную технологию XMAGE. Однако в новых Huawei P50 она, судя по всему, не используется.

Напомним, что стандартный Huawei P50 характеризуется 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2700:1224 пикселей, батареей ёмкостью 4100 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт, стереодинамиками, защитой согласно требования степени IP68, селфи-камерой разрешением 13 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным на 13 Мп и модулем телефото на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом, а также корпусом толщиной 7,92 мм и массой 181 граммов.