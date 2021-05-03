Huawei P50 показали на новых рендерах

Профильный ресурс GizmoChina опубликовал новую порцию рендеров еще не представленного официально смартфона Huawei P50, официальный релиз которого ожидается 17 июня. На этих предоставленных производителем чехлов изображениях стоит отметить несколько иное расположение камер в сравнении с другими рендерами. При этом, два крупных круглых блока основной камеры остаются неизменным атрибутом утечек уже очень давно. Вероятно, этот элемент будет присутствовать в дизайне финальной версии смартфона, который, как сообщают китайские источники, уже был запущен в производство. В линейку должны войти модели Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+, которые получат фирменные платформы Kirin 9000L, Kirin 9000E и Kirin 9000. Дебют топовой модели может задержаться из-за дефицита микросхем.