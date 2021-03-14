Huawei P50 с огромной камерой показали на видео

Пару дней назад авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер поделился качественными рендерами смартфона Huawei P50, а сегодня опубликовал видео с ним. Если верить источнику, аппарат получит плоский 6,3-дюймовый экран, металлическую рамку, стеклянную заднюю панель, размеры 156,7:74:8,3 мм (10,6 мм с учетом выступающей камеры), подэкранный дактилоскопический сенсор, стереодинамики, инфракрасный порт и, разумеется, крупную основную камеру с главным 1-дюймовым датчиком изображения. Помимо стандартной модели, в семейство должны войти более продвинутые P50 Pro и P50 Pro+. Официальный анонс смартфонов ожидается в конце апреля.