Huawei P50 выйдет на мировой рынок с процессором Qualcomm

Компания Huawei готова выпустить свою последнюю линейку флагманских смартфонов серии P (Huawei P50) уже 29 июля в своей родной стране, Китае. Конечно, смартфоны новой линейки будут сосредоточены на мобильной фотографии и в преддверии официального запуска на следующей неделе было подтверждено, что грядущие смартфоны серии Huawei P50 не будут ограничены только китайским рынком, а будут запущены во всем мире. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на представителя Huawei в Финляндии в качестве источника информации. Компания недавно поделилась тизером смартфонов серии P50, в котором было сказано, что в телефонах будут установлены линзы марки Leica. Видео-тизер также подчеркивает, что он передает реалистичные цвета, предлагая именно то, что вы видите в реальной жизни.

Также предстоящая серия P50 будет оснащена изготовленным на заказ объективом камеры Sony IMX80. Говорят, что это первая 1-дюймовая мобильная камера с разрешением 50 мегапикселей и цветным фильтром RYYB. Ожидается, что в линейке будут три модели — P50, P50 Pro и P50 Pro +, и если верить отчетам, то только модели Pro и Pro + будут оснащены объективом Sony IMX800. Ожидается, что стандартная модель будет иметь датчик с тремя камерами, состоящий из объектива Sony IMX707, объектива Sony IMX600 и 3-кратного телеобъектива. Ожидается, что устройства будут оснащены процессором Kirin 9000, но, по слухам, компания будет выпускать только варианты 4G. Глобальные смартфоны могут быть оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 тоже с поддержкой только 4G.