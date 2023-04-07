Huawei P60 Art появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам флагманского камерофона Huawei P60 Art, который оценен в 1315 и 1610 долларов за варианты с 12/512 ГБ и 12/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка оснащается изогнутым 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1200 точек и частотой обновления 120 Гц, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик с раскладкой пикселей RYYB, оптикой с диафрагмой F/1,4-4,0 и системой оптической стабилизации), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), АКБ ёмкостью 4815 мАч, поддержкой 88-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, операционной системой HarmonyOS 3.1 и поддержкой двусторонней спутниковой связи.