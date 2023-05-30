Huawei P60 Pro оценили в 60 тысяч рублей

Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на флагманские смартфоны Huawei P60 и Huawei P60 Pro, розничный старт продаж которых намечен на 9 июня. Итак, старшую модель оценили в 70 тысяч рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также 85 тысяч рублей за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. За Huawei P60 просят 60 тысяч рублей. Бонусом предзаказа станут смарт-часы Huawei Watch GT3 Active, которые сами по себе продаются за 17 тысяч рублей.

Напомним, что Huawei P60 Pro оснащается изогнутым 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик с раскладкой пикселей RYYB, объективом с диафрагмой F/1,4-4,0 и системой оптической стабилизации), 13 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), батареей ёмкостью 4815 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 88 Вт и 50 Вт соответственно, предустановленной ОС HarmonyOS 3.1 и поддержкой двусторонней спутниковой связи.
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