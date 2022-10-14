Huawei P60 Pro показали на рендере

В сети появилось качественное изображение флагманского смартфона Huawei P60 Pro, который еще не был представлен официально. Изображением поделился инсайдер RODENT950, который ранее уже публиковал достоверные утечки по смартфонам Huawei.

Итак, отметим лицевую панель со сдвоенной селфи-камерой, которая, возможно, будет реализована в вырезе в духе нового iPhone 14 Pro. Технические параметры не раскрываются, но ранее сообщалось, что Huawei P60 и P60 Pro представят в марте следующего года, а их аппаратной основой станет топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Недавно авторитетное издание The Financial Times писало, что Huawei снова будет выпускать смартфоны со включенной поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Возможно, это будут как раз модели серии Huawei P60.