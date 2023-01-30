Huawei P60 не получит камеру с дюймовым датчиком

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об основной камере смартфона Huawei P60. Итак, аппарат оснастят тройной тыльной камерой с главным модулем на основе еще не представленного официально датчика изображения Sony IMX888 (вероятно, его оптический формат составит 1/1,3 дюйма, поскольку у Sony уже есть дюймовый датчик IMX989), 50-Мп сверхширокоугольного модуля (сенсор IMX858) и 64-Мп модуля на основе датчика OmniVision OV64B, который сможет похвастаться 3,5-кратным оптическим зумом. По словам источника, в главном модуле будет использоваться оптика с переменной диафрагмой.